Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Неизвестный открыл стрельбу у Петровского колледжа в Кировском районе Санкт-Петербурга. На месте происшествия работает полиция. Об этом 21 октября ИА REGNUM сообщил источник знакомый с ситуацией.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Как стало известно, звуки выстрелов были слышны на улице недалеко от учебного заведения. Сообщения в ряде СМИ о том, что стреляли в самом учебном заведении, не соответствуют действительности.

«Сейчас на месте работают правоохранительные органы, выясняют обстоятельства», — добавил источник.