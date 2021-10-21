Брюссель, 21 октября 2021, 16:55 — REGNUM Ответ на вопрос, почему Москва решила закрыть своё постоянное представительство при НАТО и информационного бюро НАТО в России, не известен руководству ЕС, сообщил 21 октября журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В начале своего визита на саммит ЕС, который начался в столице Евросоюза, глава европейской дипломатии сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос:
Напомним, что Москва приняла вышеуказанное решение после того, как НАТО объявило о необходимости восьми российским дипломатам уехать из Брюсселя — до конца октября. Якобы они шпионили.
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