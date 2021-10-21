Калуга, 21 октября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Калужские депутаты планируют увеличить расходы на здравоохранение, строительство жилья для детей-сирот и обеспечение жителей чистой водой. 21 октября председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев обозначил приоритеты в работе фракции «Единая Россия» над региональным бюджетом 2022 года.

Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области Законодательное собрание Калужской области

«Бюджет еще официально в Законодательное собрание области не поступил, — напомнил он. — Но фракция будет настаивать на увеличении финансирования программы инициативного бюджетирования. Те проекты, которые были намечены в муниципалитетах, должны быть реализованы, несмотря на повышение цен на строительные материалы. Чтобы эти средства не собирать с жителей, конечно, дополнительные расходы должен понести бюджет».

Напомним, что в текущем году на эти цели предусмотрено 150 миллионов рублей. Участие в конкурсе на получение средств областного бюджета на проекты инициативного бюджетирования подали более 200 муниципальных образований из 24 районов Калужской области. Программа очень востребована на местах и позволяет решать многие вопросы по благоустройству территорий, ремонту социальных объектов, тротуаров и дорог.

Кроме того, фракция будет настаивать на увеличении средств, выделяемых на приобретение жилья для детей-сирот. В текущем году по инициативе единороссов такое увеличение произошло на 30 миллионов рублей. В итоге расходы областного бюджета на приобретение жилья для этой категории граждан составили 180 миллионов рублей.

Еще один традиционный для фракции вопрос — увеличение финансирования программы «Чистая вода». «Большое количество станций обезжелезивания воды поставил в муниципалитетах Калужский облводоканал. Их количество уже перевалило за сто. Многие сельские населенные пункты обеспечены чистой водой, но эту работу необходимо продолжать», — сказал Геннадий Новосельцев.

Ожидается, что расходы по проекту «Чистая вода» на строительство в следующем году четырех станций очистки воды составят до 530 миллионов рублей. По словам председателя, на реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области» на следующий год планируется предусмотреть 11 млрд 715 млн. 640 млн из них пойдут на модернизацию первичного звена.

«В условиях продолжающейся пандемии фракция «Единая Россия» обращается к правительству области с тем, чтобы увеличить расходы на здравоохранение. Это жизненно необходимо», — подытожил Новосельцев.