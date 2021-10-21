Калуга, 21 октября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Калуге 21 октября на территории Казанского девичьего монастыря в рамках всероссийской конференции регионов-участников национального туристского проекта «Императорский маршрут» состоялось торжественное открытие памятника великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой. Памятник установлен по инициативе Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества при поддержке областного правительства. Автор монумента — скульптор Вячеслав Клыков. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUMM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Памятник великой княгине Елизавете Фёдоровне Романовой на территории Казанского девичьего монастыря в Калуге

Мероприятие состоялось в преддверии дня рождения Елизаветы Федоровны, в 2021 году также исполнилось 130 лет со дня принятия ею православия. Она была не только великой княгиней царствующего дома Романовых, но и благотворительницей, основательницей обители милосердия. В день 400-летия со дня кончины святого преподобного Лаврентия Калужского, 10 августа 1915 года, Елизавета Фёдоровна посетила Казанский девичий монастырь, у стен которого и установлен памятник. В 1992 году Русская православная церковь причислила княгиню Елизавету к лику святых новомучеников России.

Благочинный города Калуги протоиерей Андрей Богомолов совершил чин освящения памятника святой, участники мероприятия возложили цветы к его подножию. Приветствуя участников мероприятия, губернатор области Владислав Шапша подчеркнул, что установка памятника — это дань уважения истории нашего народа, его праведникам.

«Мне бы хотелось, чтобы наше бережное отношение к исторической памяти позволило нам сегодня и в будущем принимать правильные решения на благо жителей Калужской области», — отметил Владислав Шапша.

Участие в церемонии приняли председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, настоятельница Казанского девичьего монастыря игуменья Анастасия.