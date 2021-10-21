Грозный, 21 октября, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Чечне могут пройти реабилитацию дети из Сирии, пережившие тяготы событий в этой стране, произошедших в последние годы. Готовность принять детей выразили власти Чечне в лице министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

Cristian Iohan Ştefănescu Сирия

«Чеченская Республика готова принять в детские социальные организации сирийских детей для прохождения курса социальной реабилитации и социальной адаптации. Несовершеннолетним будет предоставляться широкий спектр услуг: социально-психологические, социально-педагогические, социально-медицинские» , — написал Дудаев на своей странице в соцсети Instagram по итогам совещания, которое 21 октября провел в режиме видеоконференцсвязи начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

При этом Дудаев отметил, что жителям Сирии и беженцам из этой страны в других странах регулярно оказывается гуманитарная помощь чеченским обещественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.