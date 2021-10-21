Калуга, 21 октября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. На 66-м году жизни умер музыкант, участник ВИА «Синяя птица», экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий. Об этом 21 октября сообщили в официальной группе поклонников «ДДТ клуб» в социальных сетях.

Vk.com/ddtclub Музыкант Дмитрий Галицкий

«Дмитрий Львович был другом Игоря Дмитриевича Доценко, играл в ДДТ в 1995 — 1996, участвовал в записи альбома «Любовь», — говорится в сообщении.

Как сообщил «Пятому каналу» директор московского театра песни «Синяя Птица» Александр Зуборев, Галицкий умер в Калуге. Накануне он был госпитализирован с обострением поджелудочной, однако ничего не предвещало смерти музыканта.

«Он умер в Калуге и похороны тоже будут там. Сейчас решается с местом погребения. Пока ничего не могу сказать. Решение принимает семья», — резюмировал директор коллектива.

Отметим, что в этот же день скончался от осложнений, вызванных COVID-19, барабанщик коллектива «Синяя Птица» Сергей Криницын.

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Дмитрий Галицкий родился 4 января 1956 года в Тюменской области, позже семья переехала в Калугу. С детских лет обучался игре на фортепиано. В 1978 году был приглашен в ВИА «Синяя птица», где до 1988 года работал как клавишник, солист, аранжировщик и композитор. Он является автором песен ансамбля «Листопад», «Кафе на Моховой», «Мальчик с одуванчиками» и солистом песен «Твой сон», «Ушло наше лето», «В зоопарке», «Наедине с собой».

В конце 1980-х и до конца 1990-х сотрудничал с Вячеславом Малежиком («Саквояж»), Светланой Лазаревой и Валерием Ободзинским. В 1996−97-м был клавишником в «ДДТ», участвовал в записи диска «Любовь».