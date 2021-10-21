Тбилиси, 21 октября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили крайне резко отозвался об идее оппозиционного кандидата на пост мэра Тбилиси Ники Мелия о создании коалиционного руководства грузинской столицей, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

Гарибашвили назвал предложения оппозиции «фарсом» и заявил, что остальные пять опозиционных партий, заключивших соглашение о создании коалиционного руководства с «Единым национальным движением», являются «фиктивными».

"Это фарс, который мы видели, является обыкновенной презентацией «Единого национального движения». 30 октября во втором туре выборов оппозиция будет жестоко разгромлена и страна продолжит своё мирное развитие», — заявил Гарибашвили.

Напомним, что глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидат в мэры Тбилиси от объединённой оппозиции Ника Мелия 20 октября представил предложения о формировании коалиционной команды по управлению грузинской столицей. Медия назвал кандидатов на пост вице-мэров и руководителей городский служб. Соглашения о создании коалиционного руководства достигли шесть оппозиционных политических партий.