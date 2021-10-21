Москва, 21 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова перенесла свой концерт «Вот она — Я». Об этом артистка сообщила в личном Instagram-аккаунте 21 октября.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

«…с комом в горле и с камнем на сердце пишу это… С 28 октября в Москве вводится новый локдаун. Я переношу своё шоу», — объяснила Бузова. По словам певицы, фанаты, купившие билеты на её концерт, смогут посетить его в 2022 году.

Ранее Ольга Бузова рассказала о стоимости своей самой дорогой песни. По её словам, на трек «Принимай меня» певица потратила более 1 млн рублей — и это «без записи, без сведения, без мастеринга».