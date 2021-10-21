Симферополь, 21 октября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Республике Крым намерены усилить контроль за исполнением антиковидных мер в туристической отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства курортов и туризма 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

По поручению главы Республики Крым Сергея Аксёнова министерство курортов и туризма РК совместно с администрациями курортных городов серьезно усилит мониторинг соблюдения актуальных требований в средствах размещения в объявленные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

«Все объекты размещения должны усилить режим текущей дезинфекции, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования гостей, а также обеспечить термометрию на постоянной основе. Мы понимаем всю важность экономической составляющей туристической сферы и смежных отраслей для полуострова, но тем не менее настроены максимально обезопасить здоровье крымчан и наших гостей. Наша общая задача не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, и, как следствие, введения более жестких мер по противодействию новой коронавирусной инфекции», — заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Также он сообщил, что в объявленные выходные дни с 30 октября по 7 ноября включительно необходимо ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха, избегать массовых скоплений людей.

«Крымчан и тех наших гостей, которые уже находятся на отдыхе, просим соблюдать введенные ограничения в средствах размещения, общепите и, в целом, в сфере обслуживания», — добавил Вадим Волченко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Крыму начинают действовать новые антиковидные ограничения. В частности, бронирование, размещение и прием в гостиницах, санаториях, пансионатах возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 сроком до шести месяцев после выздоровления. Средствам размещения рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения. С 25 октября 2021 года посещение предприятий общественного питания, кинотеатров, театров, музеев, цирков будет возможно также при наличии документа, удостоверяющего личность, сертификата о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании, или справки об отрицательном результате лабораторного исследования методом ПЦР.