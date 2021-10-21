Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Продолжение практики дистанционного обучения в школах является формой запугивания родителей и подготовки их к принятию вакцинации детей от коронавируса. Такое мнение 21 октября на конференции «Медицинские, организационные и политические особенности вакцинопрофилактики от COVID-19 в России» высказал Алексей Плохов, руководитель штаба общественного движения «Родители Москвы».

Pxhere.com Прививка

«В один непрекрасный момент, который вот уже настаёт, родителей поставят перед фактом: либо ваши дети уходят на домашнее обучение, на дистант, либо вакцинируйтесь», — сказал Плохов.

К таким же мерам понуждения к вакцинации школьников Плохов отнёс обязательное ношение масок учителями в школах и их обязательную вакцинацию, обязательную термометрию, а также попытки внедрить системы сбора биометрических данных в московских школах. Этой же цели служит навязчивая реклама вакцинации от COVID-19 в школах столицы.

Особое возмущение высказал Плохов в связи с совместным приказом департаментов образования и здравоохранения Москвы о тестировании школьников на наличие SARS-CoV-2.

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"Каждый абзац, буквально, каждая запятая противоречат там и Конституции, и федеральным законам, и Семейному кодексу», — уверен руководитель штаба движения «Родители Москвы». Он считает этот приказ уголовно наказуемым деянием чиновников мэрии Москвы. По его данным, в электронных системах московской образовательной сферы уже всё готово к введению вакцинации учащихся.

Напомнив, что массовая вакцинация взрослых препаратом «Спутник V» началась еще до завершения всех клинических испытаний, Алексей Плохов высказал опасение, что такая же ситуация повторится и с «детской» вакциной, готовящейся к выпуску.