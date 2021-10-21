Большинство – не привиты: в рязанской больнице рассказали о COVID-пациентах
Рязань, 21 октября, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Из 60 ковид-пациентов, проходящих лечение в Рязанской больнице скорой медицинской помощи, 55 не вакцинированы, сообщили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона.
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Больница скорой медицинской помощи принимает пациентов с COVID-19 с самого начала пандемии, это крупнейший центр Рязани по оказанию помощи таким больным. Количество госпитализаций увеличивается. По словам врача-терапевта отделения неотложной терапии БСМП Натальи Лактюнкиной, из 60 пациентов здесь привитых только пять человек и они болеют в нетяжёлой форме, им не требуются кислородные маски. Среди скончавшихся не было ни одного вакцинированного.
По данным опергруппы, в лечебных учреждениях региона находятся более 800 пациентов с COVID-19.