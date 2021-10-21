Екатеринбург, 21 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Жителю города Нижняя Тура вынесли обвинительный приговор из-за неуплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

George Hodan Суд

Следствие установило, что мужчина с 2012 года не платил алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. В результате образовалась задолженность свыше 60 тыс. рублей.

Родитель в апреле и июне 2021 года уже привлекался к ответственности за то же преступление. Однако отношение к содержанию ребенка не изменил.

Мужчина не нашел работы и не встал на учет в «Нижнетуринском центре занятости». Теперь свердловчанин получил реальный срок за игнорирование отцовских обязанностей по содержанию ребенка.

Суд признал свердловчанина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно»). Злостному неплательщику алиментов назначено наказание в виде четырех месяцев лишения свободы c отбыванием в колонии-поселении.