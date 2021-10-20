Ярославль, 21 октября, 2021, 16:32 — ИА Регнум. В Ярославской области главный врач Переславской ЦРБ обратился к жителям с рассказом о «гражданской войне» с коронавирусом. Сообщение Кирилл Харчиков опубликовал на своей странице в Facebook.

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«Ребят, крик души! Ощущение полной безысходности. Простые вещи — носите маски, прививайтесь. Прививка бесплатно. Лекарства на амбулаторном этапе для лечения больных — бесплатно. Лечение в стационаре — бесплатно. А сколько это всё стоит? Никто даже не задумывается. Сейчас почти все поступающие в ковидное отделение требуют интенсивного и дорогостоящего лечения. Стоимость за одного пролеченного больного от 40 тысяч до 240 (в зависимости от тяжести, в среднем около 100 тысяч рублей). Никаких резервов не хватит и тариф ОМС никогда не покроет нашу всеобщую расхлябанность, неверие в свою науку, в свою страну, неверие друг другу и самим себе. Если раньше я тоже себя успокаивал, что это как на войне, когда есть линия фронта и тыл, но получается, что война-то гражданская?», — написал Кирилл Харчиков.

По словам главного врача, за 9 месяцев через ковидное отделение Переславской ЦРБ прошло 1067 человек, из них умерло 80. Это 7,5 процентов.

«Сейчас во многих регионах России идёт сильный прирост смертности. Страшно! Просто очень страшно! Теперь о вакцинированных, то есть прошедших полный курс вакцинации — таких из тысячи человек, поступивших в стационар — ВСЕГО 20! Двадцать человек, Карл! И они все выписаны с выздоровлением», — написал главный врач.

По словам Кирилла Харчикова, в этих условиях врачам приходится работать без отпусков и выходных.

«У меня на протяжении 1,5 лет не выключается телефон, даже номинальный отпуск — это всего лишь смена обстановки, при этом ты все равно проводишь время мысленно, на телефоне, у компьютера — решая рабочие вопросы, помогая друзьям, близким, коллегам. И так работают в основном все в больницах, кто-то ведёт регистры по ночам, кто-то на выходных прививки, неврологи стали инфекционистами, врачи ЛФК терапевтами, трясутся днями и ночами экипажи скорой помощи по городам и весям, кто-то встаёт ночью и идёт менять баллоны с кислородом, потому что вечером поступило много больных… И так можно продолжать до бесконечности. Хочется сказать что-то хорошее, как-то успокоить всех нас, но не получается…», — делится своими мыслями главный врач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области ситуация с коронавирусом ухудшается каждый день. Растёт число заболевших, всё новые больницы приходится перепрофилировать под ковид. Власти и врачи убедительно просят жителей использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и вакцинироваться.