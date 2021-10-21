Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Совет по надзору Facebook, ответственный за соблюдение законов, 21 октября сделал строгий выговор компании, за недостаточную «прозрачность», сообщает The Washington Post.

Цукерберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соглсно отчетам, совет проводил напряженные переговоры, пытаясь добиться большей «прозрачности от технологического гиганта», вопреки своим ограниченным полномочиям.

Экспериментальная комиссия, созданная в Facebook для надзора, заявила, что компания «не предоставила необходимую информацию» о программе «XCheck», которая освобождает от правил VIP-аккаунты политиков и знаменитостей.

Совет считает неприемлемым тот факт, что Facebook не упомянула о системе «XCheck», подготавливая отчет для совета, который тогда принимал решение о блокировке аккаунта экс-президента Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире всё большее экспертное движение, возглавляемое кругом влиятельных ученых-юристов, стремится переосмыслить антимонопольное законодательство, чтобы противостоять гегемонии таких платформа, как Facebook и Twitter.