Вашингтон, 21 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. Совет по надзору Facebook, ответственный за соблюдение законов, 21 октября сделал строгий выговор компании, за недостаточную «прозрачность», сообщает The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Соглсно отчетам, совет проводил напряженные переговоры, пытаясь добиться большей «прозрачности от технологического гиганта», вопреки своим ограниченным полномочиям.

Экспериментальная комиссия, созданная в Facebook для надзора, заявила, что компания «не предоставила необходимую информацию» о программе «XCheck», которая освобождает от правил VIP-аккаунты политиков и знаменитостей.

Совет считает неприемлемым тот факт, что Facebook не упомянула о системе «XCheck», подготавливая отчет для совета, который тогда принимал решение о блокировке аккаунта экс-президента Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире всё большее экспертное движение, возглавляемое кругом влиятельных ученых-юристов, стремится переосмыслить антимонопольное законодательство, чтобы противостоять гегемонии таких платформа, как Facebook и Twitter.