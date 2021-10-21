Вашингтон, 21 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится». Ролик доступен на YouTube-канале SonyPicturesRU с 21 октября.

Том Холланд

В фильме сыграют актёры Том Холланд, Марк Уолберг, Антонио Бандерас и другие. Премьера киноленты в России запланирована на 10 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Анчартед: На картах не значится» рассказывает историю охотника за сокровищами Натана Дрейка. Проект снят как предыстория к сюжету серии игр Uncharted.