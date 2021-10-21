Москва, 21 октября, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов к диалогу с Россией, нельзя воспринимать всерьёз на фоне действий Брюсселя, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Комментируя заявление Столтенберга, который накануне, 20 октября, выразил сожаление в связи с решением Москвы закрыть дипмиссию и сказал, будто бы НАТО готово вести диалог с Россией, Захарова заявила:

«Всё, что мы сейчас слышим по линии не просто НАТО как блока, но и непосредственно от генсекретаря этой структуры, всерьёз воспринимать просто уже не получается».

Российский дипломат пояснила, что это только слова, которые потеряли всякий смысл. Тем более, сначала НАТО решает выслать российских дипломатов и тут же выражает желании разговаривать с Москвой.