Троицк, Челябинская область, 21 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области идёт проверка по факту гибели рабочего. Об этом сообщает областное управление СКР.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Трагедия произошла во время кровельных работ при возведении дома на территории частного домовладения. Смертельные травмы гражданин получил при обрушении межэтажной плиты перекрытия.

Проверку ведёт и прокуратура. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного органа, погибшим оказался иностранец. Он работал по устному договору с неким физическим лицом.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла днём 21 октября.