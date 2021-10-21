Оренбург, 21 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Из Оренбурга в Москву с 3 декабря ежедневно начнут курсировать современные двухэтажные поезда. Информация об этом опубликована на сайте компании «РЖД».

Дарья Драй ИА REGNUM Двухэтажный поезд РЖД

Отправление из Оренбурга будет в 11:25 по местному времени (09:25 мск), прибытие в Москву — на следующие сутки в 10:25 (мск). Отправление из Москвы в 17:16 и прибытие на следующие сутки в Оренбург в 20:25 (время местное).

В состав поезда будут включены двухэтажные вагоны последнего поколения с увеличенным индивидуальным пространством для пассажиров верхних полок второго этажа. В каждом вагоне появилась полноценная душевая кабина, беспроводные зарядки для мобильных телефонов, детское купе. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.