Брюссель, 21 октября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис отправился в Брюссель для участия в заседании Европейской народной партии (ЕНП) и в работе Европейского совета, сообщает AMNA 21 октября. Премьер-министр обсудит вопросы миграции, энергетического кризиса и провокаций Турции в Восточном Средиземноморье и изложит позиции Греции главам государств, которые примут участие в саммите ЕНП и Саммите лидеров ЕС.

European People's Party Кирьякос Мицотакис

Во вопросу миграции Мицотакис собирается подробно изложить текущую ситуацию в центрах приема и размещения в Греции, уточнить, что Греция продолжит эффективно охранять свою границу, которая также является европейской границей, и подчеркнуть обязательство Турции выполнять свое соглашение с ЕС.

У него будет возможность еще раз осудить отношение Анкары к двум государствам — членам ЕС, Греции и Кипру, подтвердив, что этими провокационными и незаконными действиями соседняя страна подрывает мир и стабильность в регионе.

Мицотакис подчеркнет твердую приверженность Греции международному праву, морскому праву и европейским нормам.

Одним из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться европейскими лидерами, является энергетический кризис. Премьер-министр поднимет идею общих закупок ЕС запасов газа. Согласно правительственным источникам, Греция является одной из первых стран, которая уже предприняла шаги по смягчению воздействия более высоких цен на энергоносители на потребителей и внедрила весь «инструментарий», предложенный Европейской комиссией.