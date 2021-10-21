Белгород, 21 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Территорию под строительство быстровозводимого ковид-госпиталя начали готовить в Белгородской области. Об этом 21 октября сообщил глава департамента строительства и транспорта региона Владимир Базаров.

Пресс-служба Белгородоблпроекта Площадка под ковид-госпиталь

К топографической съёмке участка приступили сотрудники инженерно-геодезического отдела «Белгородоблпроекта». Быстровозводимый ковид-госпиталь появится в окрестностях областного центра.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе к середине декабря 2021 года намерены построить два подобных объекта и создать дополнительно тысячу мест для больных коронавирусом.