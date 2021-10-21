21 октября 2021 | Время чтения 4 мин

После того, как канцлер Германии Ангела Меркель проводит последние дни на своем посту и ее сменщиком должен стать не представитель родной для канцлера партии ХДС, а ныне «враждебной» СДПГ, очень многие заговорили о перехвате внешнеполитической инициативы Парижем у Берлина. А это значит, что беседы французского премьера с папой Римским и госсекретарем Святого престола могут иметь отражение на позиции всего Европейского союза по тем или иным ключевым направлениям его внешней политики.

Станислав Стремидловский, , 17:30 — REGNUM



Площадь Святого Петра. Ватикан Citizen59

Премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил с визитом Ватикан, где его принял на аудиенции папа Римский Франциск, после чего прошли переговоры французского политика с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Поводом для поездки премьера названо столетие восстановления дипломатических отношений между Парижем и Ватиканом в 1921 году после семнадцатилетнего перерыва.

Однако этот визит трудно назвать «визитом вежливости», приуроченным к определенной дате. Будь иначе, на Латеранский холм прибыл бы президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы получить порцию фотографий с понтификом, что было бы полезно главе государства в его избирательной кампании по переизбранию в следующем году. Поэтому ватиканские издания сосредоточились на беседе Костекса даже не с папой, которая выглядела протокольной, а с кардиналом Паролином, определяющим конкретные направления ватиканской дипломатии. Как сообщает Vatican News, госсекретарь отметил успехи в сотрудничестве между Францией и Святым престолом, в особенности подчеркнув, что они действуют «в полном созвучии» на Ближнем Востоке, желая содействовать миру и стабильности в этом регионе. «Каждый из нас, — сказал Паролин, — действуя в сфере собственной компетенции, желает внести собственный вклад в восстановление стран региона, подверженных жестоким испытаниям войной и насилием». Ссылаясь в особенности на ситуацию в Ливане, кардинал заявил, что «в целом Франция и Святой престол разделяют общую мировую ответственность, хотя это и осуществляется с помощью различных средств и с разными целями».

Премьер-министр Франции Жан Кастекс Florian DAVID

Французская католическая газета La Croix отмечает также, что во время визита премьера в Ватикан затрагивались темы Ирака и Турции. Вопрос в том, кому нужно обсуждать эти вопросы больше — Парижу или Святому престолу? После того, как канцлер Германии Ангела Меркель проводит последние дни на своем посту и ее сменщиком должен стать не представитель родной для канцлера партии ХДС, а ныне «враждебной» СДПГ, очень многие заговорили о перехвате внешнеполитической инициативы Парижем у Берлина. По крайней мере, так считает, если верить британским изданиям, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трисс, заявляющая, что сегодня «ЕС — это Франция». Можно как угодно относиться к Лондону, но обычно британская диагностика оказывается верной. А это значит, что беседы французского премьера с папой Римским и госсекретарем Святого престола могут иметь отражение на позиции всего Европейского союза по тем или иным ключевым направлениям его внешней политики. Прежде всего это касается не столько Ливана, который для ЕС не представляет особого интереса, а Турции, крайне сложного партнера Евросоюза. Подробности диалога на эту тему между Парижем и Ватиканом не приводятся. Но кое-какие вопросы задать мы можем.

Например, стоит спросить, будет ли Ватикан в принципе поддерживать антитурецкую политику Франции в таких ключевых регионах, как Средиземноморье и Закавказье? Стоит напомнить, что не так давно Париж заключил с Афинами договор о военном альянсе, который предполагает возможность совместных действий в случае агрессии во стороны третьей страны, даже если она является членом НАТО. Понятно, что в данном случае речь идет о Турции, с которой в жесткий конфликт вступила Греция и Франция. Также следует отметить, что в октябре сего года большой интерес к Армении, которая испытывает сложный период в общении с Анкарой после второй карабахской войной, проявил Ватикан. По итогам визита в Рим армянского президента Армена Саркисяна стало известно, что в скором времени в Ереван прибудет делегация Святого престола, которая примет участие в открытии здания апостольской нунциатуры в ереванской столице. Это важно в контексте того, что Париж выступает сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая в свою очередь готовит текст нового соглашения по статусу Нагорного Карабаха и, судя по всему, этот документ не понравится как Азербайджану, так и его турецкому союзнику.

Папа Римский Франциск Long Thiên

Наконец, говоря о визите Кастекса в Ватикан, есть повод задуматься и о том, что стало фигурой умолчания. На днях глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан жестко раскритиковал Россию в связи с «вмешательством во внутренние дела ЕС и Африки». Глава французской дипломатии «обличил» военную группу «Вагнер», заявив, что она «ведет прокси-войну за Россию», и сказал, что «российское правительство отрицает прямую связь с наемниками, но это никого не должно вводить в заблуждение, связь между главой охранного предприятия Евгением Пригожиным и президентом России Владимиром Путиным очевидна». Ни французские, ни ватиканские издания не сообщают о том, что во время переговоров Кастекса с его визави из Святого престола африканская тема хоть как-то обсуждалась. Но это еще не гарантирует того, что она не была предметом переговоров. Будущее покажет, станет ли Париж просить Ватикан помочь ему и на африканском направлении, где Франция стала терпеть чувствительные неудачи.