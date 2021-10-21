Кишинёв, 21 октября, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Правительство Молдавии и руководство миссии МВФ в Кишинёве согласовали программу кредитования на сумму $564 млн. Об этом 21 октября сообщила на брифинге премьер-министр Наталья Гаврилица .

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«Новая программа согласована, она рассчитана на три года и четыре месяца. Это очень хорошая новость», — сказала глава правительства.

Она отметила, что теперь вопрос выделения кредита в декабре рассмотрит Совет директоров МВФ. Если программу согласуют, то Молдавия сможет получить $81 млн ещё до конца текущего года.

По словам Гаврилицы, деньги будут направлены на субсидирование бизнеса и на развитие инфраструктуры.

Напомним, внешний долг Молдавии, по данным на начало октября, превысил $8,5 млрд. Это более, чем 66% от ВВП республики.