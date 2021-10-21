21 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили падение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского в октябре 2021 года ниже 25%.

Мирослава Романенко, , 16:39 — REGNUM Снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского в октябре 2021 года продемонстрировал опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС). Так, в прошлом месяце украинского лидера поддержали 33,3% опрошенных. В октябре этот показатель снизился до 24,7%.

Пiдозра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Относительно наибольшую поддержку имеет В. Зеленский: в случае участия в выборах указанных в списке кандидатов действующий президент получил бы 19,1% среди всех респондентов, что составляет 24,7% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором», — сообщает КМИС.

На втором месте расположился бывший президент Украины Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 15,6%, а в сентябре его поддержали 16,8% участников опроса. На третьем месте — экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее поддержка выросла с 10,3 до 12,2%.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что цифры явно завышены.

«Завышаете», — отреагировал Igor A.

«Это днище, альтернативы нет», — добавил D. С.

«Он шел к этому долгих два года», — с сарказмом отметил Янко.

«А чего так мало написали? Или на сколько заплатили?» — поинтересовался Алексей Г.

«Да ему-то плевать… [Обманул] 73 процента. Нынешний рейтинг его мало волнует», — отметил один из комментирующих.

«Откуда там 25%, если 10% есть — уже хорошо», — пишет Serg.

«Запятую между «2» и «5» пропустили», — добавил Witek.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский на дебатах Gov.ua

«Можно 25 уверенно делить на два», — считает один из комментирующих.

«В семье не без 25%», — отреагировал Александр Г.

«Это уже политический труп, однозначно!» — написал Don Dee.

«Как говорил Бацька, чтоб с 78% так упал рейтинг за пару лет, это надо еще постараться», — напомнил слова Лукашенко «Веста».

"Кто эти 25%?» — не понимает Nino.

«Где-то я такие цифры уже видел года два назад», — пишет Ярп, намекая на бывшего президента Украины Петра Порошенко, за которого на президентских выборах в 2019 году свои голоса отдали 25% избирателей.

«Как на упаковке сметаны. Жирный же… однако», — иронизирует Дмитрий Н.

«По-моему, там и 10% уже не наберётся. Так что самомнение у них зашкаливает, конечно. 0,25% [будет] после отопительного сезона», — отметила Людмила.

«Вот и сравнялись они с Петей [Порошенко]», — добавил Евгений.

«Думается мне, что запятую таки стёрли. Не 25%, а 2,5%», — пишет Lara.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки (кот Базилио)», — процитировала Таня персонажа фильма «Приключения Буратино».

«Какие идиоты за этого клоуна будут голосовать?» — не понимает Александр Г.

«Шо-то очень много, я бы этому ворюге и кулек (пакет. — М. Р.) с семечками не дал подержать», — отреагировал Андрей KAV.

«Обидно за страну с таким лидером… Все перемены антинародные. Всё, что ни делается, — провал полный. Жизнь только ухудшается в геометрической прогрессии», — подытожил один из комментирующих.

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