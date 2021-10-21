Москва, , 16:12 — REGNUM Встреча российского и боливийского министров иностранных дел Сергея Лаврова и Рохелио Майты состоится завтра, 22 октября, в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Боливия в цветах национального флага Pixabay.com

По словам российского дипломата, на встрече будут обсуждаться перспективы двусторонних отношений и направления их расширения. Лавров и Майта обсудят возможность совместной борьбы с COVID-19.

Также переговорщики обсудят «совершенствование договорно-правовой базы» двух стран. По словам Захаровой, «особое внимание планируется уделить дальнейшему наращиванию российско-боливийского взаимодействия на мировой арене».

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