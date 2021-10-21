Калуга, 21 октября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Калужской области за девять месяцев 2021 года выявлено 183 новых случая ВИЧ-инфекции среди населения. Пораженность ВИЧ-инфекцией составила 314,9 на 100 тысяч населения, что в 1,9 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Об этом 21 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания координационного совета по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

В 2020 году было выявлено 237 новых случаев ВИЧ среди жителей региона, 30 — у иногородних граждан и 46 — у иностранцев.

Речь на встрече шла о выполнении за 2020 год и за девять месяцев 2021 года регионального плана реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года и дальнейшую перспективу. В структуре путей передачи ВИЧ-инфекции в 2020—2021 годах стабильно преобладает половой путь — 66%. До 32,4% увеличилась доля наркотического пути передачи. В числе вновь выявленных инфицированных 42,2% составляют лица в возрасте 30−39 лет, 29,5% — старше 40 лет.

В 2020 году в области было обследовано на ВИЧ-инфекцию 203 тыс. 487 граждан РФ (21,3% от населения области), за девять месяцев 2021 года — 141 тыс. 367 граждан РФ (14,1% от населения области). Снижение числа обследованных связано с эпидемией COVID-19. Для выполнения целевого показателя стратегии (охват обследованием не менее 30% населения региона) необходимо дополнительно выделить на закупку тест-систем 20 млн 840 тыс. рублей. Положительно медики оценивают тот факт, что в области увеличивается число ВИЧ-инфицированных, получающих специфическое антиретровирусное лечение. Охват их диспансеризацией составил 93%.

Особо внимание на совете было уделено мера по предотвращению распространения ВИЧ наркотическим путем. В области эта работа ведётся совместными усилиями медицинских, социальных и педагогических работников в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, некоммерческими общественными организациями. Проводятся профилактические акции, рейды, осуществляется информирование населения через СМИ.