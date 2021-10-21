Махачкала, 21 октября, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Обвинительный приговор Марине Абрамкиной — экс-главе Тарумовского района Дагестана оставлен без изменения. Такое решение принял Верховный суд республики, рассмотрев вопрос об обжаловании приговора суда, по которому Абрамкина осуждена на четыре года лишения свободы условно.

Pixabay.com В суде

Напомним, бывшую главу района обвинили в мошенничестве с земельными участками и присвоении вверенного имущества с использованием служебного положения. Так, было установлено, что в 2014 году Абрамкина незаконно оформила документы на земельной участок на территории Центральной районной больницы.

В результате он был продан по существенно заниженной цене одному из местных бизнесменов без учета того, что на нем находилась государственная недвижимость. Кроме того, суд подтвердил факт незаконного получения материальной помощи главой района на сумму 275 тыс. рублей.

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