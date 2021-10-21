Ош, Киргизия, 21 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Киргизии выявлено 59 высотных зданий, построенных без необходимой документации. 18 из них находится в Оше. Об этом 21 октября Turmush. kg сообщило Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно законодательству Киргизии, строительство не может осуществляться без градостроительно-архитектурной документации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Киргизские чиновники обещают работать над устранением «нарушений по данным самовольным объектам», построенным без разрешительных документов. Чиновники утверждают, что в Оше среди незаконное строительство многоэтажных жилых домов по следующим адресам:

ул. Курманжан Датка №420 — заказчик ОсОО «Бизнес Хаус».

ул. Алиева № 147,149,151 — заказчик ОсОО «Золотой квадрат».

ул. Ленинабад 8 — заказчик ОсОО «Долина Строй».

ул. Ленина №702 — заказчик ОсОО «Бизнес Хаус».

ул. Курманжан-Датка №107 (котлован) — заказчик ЧП Мамасалиев Талант.

ул. Масалиева №64 — заказчик ОсОО «Евро-Стиль»

мкр. Кулатов № 18−1 — заказчик ОсОО «Пик Групп».

ул. Джим б-н — заказчик ЧП Асыранов Жаныбай.

О каких-либо конкретных успехах в борьбе с незаконными застройщиками, чиновники не сообщили.

ИА REGNUM напоминает, что 25 марта возле здания мэрии столицы Киргизии, прошел митинг против хаотичной застройки города и незаконного строительства на придомовых территориях, в парках и скверах.

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