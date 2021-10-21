Джакарта, 21 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Тысячи домов и сельскохозяйственных угодий в округе Серданг Бедагай в провинции Северная Суматра в Индонезии оказались подтоплены, сообщает CNN Indonesia.

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Согласно промежуточному отчету, полученному региональным агентством по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, 1 238 домов были затоплены.

Причиной наводнения стали сильные ливни и разлив реки. Уровень воды поднялся до 80 сантиметров.

Как сообщало ИА REGNUM, оползни и наводнения снова обрушились на город Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии.