Пермь, 21 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов попал под уголовное преследование. Уголовное дело возбуждено по факту применения насилия в отношении представителя власти, сообщает портал permnews.ru.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

Напомним, 8 июля 2021 года Бурнашова задержали в Перми за нарушение правил дорожного движения. От медосвидетельствования депутат отказался. Более того, по данным информресурсов, мужчина проявил агрессию. После оскорблений он набросился на одного из полицейских и ударил его.

Впоследствии Алексей Бурнашов принес публично извинении автоинспекторам, разместив запись в соцсети.