Тюмень, 21 октября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Тюменской области с 30 октября по 7 ноября в учебных заведениях объявлены каникулы. Об этом заявил директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

Алексей Колчин ИА REGNUM Осень

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

Нерабочие дни во время каникул объявлены и для всех сотрудников школ региона. Кроме того, на каникулы уходят и учреждения дополнительного образования.

Каникулы объявлены также для студентов вузов и средних специальных учебных заведениях, а для сотрудников — нерабочие дни.

В детских садах будут организованы дежурные группы, для детей тех родителей, которые продолжают работать с 30 октября по 7 ноября.