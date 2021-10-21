Москва, 21 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Поправки в закон о потребительском кредите создадут дополнительный механизм защиты для граждан — заемщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Принимая решение предоставить человеку кредит от 10 тыс. рублей или увеличить его кредитный лимит, кредитная или микрофинансовая организация будет обязана рассчитать показатель долговой нагрузки. То есть, соотношение ежемесячных платежей по кредиту с ежемесячным доходом заемщика. Если этот показатель превысит 50%, кредитор будет обязан уведомить гражданина о существующем риске неисполнения обязательств по кредиту и применения к нему штрафных санкций», — пояснил Володин.

По его словам, «решение давно назрело, учитывая, что по данным Центробанка, с начала 2021 года объем проблемных долгов вырос на 7,9%, а общий объем просроченной задолженности физлиц перед банками на 1 сентября 2021 года превысил 1 трлн рублей».