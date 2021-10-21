Москва, 21 октября, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязанностях банков и микрофинансовых организаций (МФО) рассчитывать долговую нагрузку на граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Законопроект вводит обязанность банков и МФО проводить проверку наличия у потенциального заемщика уже имеющихся обязательств кредитного характера при выдаче ему потребительского кредита, а также рассчитывать показатель долговой нагрузки и заранее, перед выдачей кредита, уведомлять граждан.

Предельная долговая нагрузка (ПДН) представляет собой соотношение величин среднемесячных платежей заемщика по всем имеющимся у него кредитам и займам к величине его среднемесячного дохода. Значение показателя долговой нагрузки демонстрирует заемщику, какую часть своих доходов он использует для погашения имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера.

Получать необходимые данные кредитные организации будут через Цифровой профиль гражданина.

Принятие закона, отмечают в Госдуме, будет способствовать повышению финансовой грамотности населения.

Также в законопроекте перечислены отдельные случаи, при наступлении которых кредитные и микрофинансовые организации вправе не рассчитывать ПДН, например, при выдаче кредитов инвалидам на покупку средств реабилитации, выдаче льготных образовательных кредитов, а также в случае выдачи военной ипотеки с господдержкой.