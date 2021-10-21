Канберра, 21 октября, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Новак Джокович не будет принимать участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису, если предварительно не пройдет полную вакцинацию от коронавируса. Об этом 20 октября заявил министр по вопросам миграции Австралии Алекс Хок.

Andrew Campbell Новак Джокович

По словам Хока, если Джокович не привит, он не сможет пересечь границу Австралии.

«Мы получили совет от наших медицинских работников не пускать на территорию Австралии людей, которые не прошли полную вакцинацию. Мне нечего сказать Джоковичу, я хотел бы сказать всем, кто желает приехать в Австралию, — вы должны привиться двумя дозами вакцины», — передает портал b92 слова австралийского министра.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии по теннису проходит с 17 по 30 января 2022 года. Ранее Джокович заявил сербским СМИ, что он не будет публично раскрывать информацию о том, прививался он от коронавируса или нет.