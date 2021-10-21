Курган, 21 октября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Курганской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В регионе не планируется вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября.

Ранее оперштаб сообщил, что в Курганской области с 25 октября вводится самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не имеют прививки от COVID-19.