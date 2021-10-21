Кострома, 21 октября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Территориальная генерирующая компания (ТГК-2) выплатила часть неустойки за нарушение условий концессионного соглашения в Костроме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Наталья Диева Коммунальные «раскопки» в центре Костромы

Напомним, 245 километров тепловых коммуникаций Костромы были отданы в аренду ТГК-2 весной 2019 года. По условиям договора за первые пять лет компания должна вложить в модернизацию сетевого комплекса 2 млрд рублей, отремонтировав 97 км тепловых сетей. Возврат инвестиций должен произойти в ходе последующих 15 лет их эксплуатации.

Согласно документу в 2019 году компания должна была осуществить капитальный ремонт 14,2 км теплосетей в Костроме, в 2020 году — 25,2 км, в 2021 — 20 км. Фактически с начала исполнения соглашения компания отремонтировала 19 км труб — 29,8% от плана на 2019 год и 36,7% от плана на 2020 год. От запланированного объёма работ на 2021 год по данным на 1 октября выполнено 5,6 километров.

За ненадлежащее исполнение взятых ранее обязательств администрация начислила ТГК-2 53,9 млн неустойки, часть суммы — 10,8 млн компания уже выплатила. Остальная часть штрафов будет выплачена компанией по частям. Отметим, что ремонт труб в Костроме должен завершиться в 2023 году. В планах на 2022 год у ТГК-2 привести в порядок 19,9 км сетей, в 2023 — 18,4 км.