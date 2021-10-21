Курган, 21 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Курганской области с 25 октября вводится самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не имеют прививки от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Локдаун не касается тех граждан указанного возраста, кто в течение последних шести месяцев переболел коронавирусом.

Исполняющая обязанности директора департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских отметила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе остаётся напряжённой. Она отмечает, что вакцинированные от COVID-19 люди легче переносят болезнь. На сегодня в Зауралье коллективный иммунитет, по словам Островской, сформирован у 38%. Снятие ограничений планируется, когда в регионе коллективный иммунитет составит 80%, сообщила чиновница.