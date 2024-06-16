Калининград, 21 октября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил премьер-министра Михаила Мишустина финансово поддержать обновление оборудования областной поликлиники Калининграда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Мы бы хотели купить новый ангиограф, оборудовать новую операционную для лечения инсультов и инфарктов. Если мы могли бы с опережающим темпом получить поддержку от Минздрава и правительства, это было бы очень ценно», — заявил Алиханов.

«Да, поддержим, я все соответствующие распоряжения тоже дам», — ответил Мишустин.