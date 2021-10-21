Великий Новгород, 21 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Власти Новгородской области анонсировали введение новых коронавирусных ограничений с 25 октября по 7 ноября. Об этом 21 октября сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

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Вместе с тем он отметил, что региональное министерство образования немного поторопилось, объявив дополнительные каникулы. Школы будут работать по тому расписанию, которое есть — у кого есть каникулы, тот идет на каникулы. У кого их нет — будут продолжать учебу. То же самое касается и колледжей Новгородской области

«У нас и так было много потерь из-за локдаунов. Сейчас учителя в школах в большей степени привитые, там показатель хороший, поэтому здесь будем действовать так», — подчеркнул Никитин.

При этом он уточнил, что будут введены ограничения с понедельника, 25 октября, по воскресенье 7 ноября.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Новгородской области было выявлено 208 новых случаев заражения, что на три больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 48 017 человек. Из них выздоровели 44 099 человек. Умерли 484 пациента с ковидом.