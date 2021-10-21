Калининград, 21 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В Калининградской области система здравоохранения справляется с оказанием помощи заболевшим коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 октября заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Kremlin.ru Антон Алиханов

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«У нас действительно идёт определённый подъём заболеваемости, мы все это видим, и Калининградская область не исключение, — заявил глава региона. — Тем не менее, несмотря на рост, ситуация с оказанием медицинской помощи остаётся стабильной. У нас 29 медицинских организаций задействованы, практически в каждом муниципалитете есть не по одному медучреждению, где оказывается помощь больным ковидом».

По его словам, в Калининградской области 2448 коек, 14,5% из них свободны, 906 человек на кислородной поддержке, в том числе 69 на искусственной вентиляции.