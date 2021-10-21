Бишкек, 21 октября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров принял участие в церемонии передачи пограничной службе 40 бронированных пикапов «Toyota». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 21 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

Отмечается, что впервые в истории независимости республики полностью на бюджетные средства удалось приобрести новую военную техника в таком количестве.

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Выступая перед пограничниками, президент пообещал, что вся вышедшая из строя спецтехника вооруженных сил Киргизии будет обновлена уже весной 2022 года.

«Это не подготовка к конфликту, а подготовка к тому, чтобы сохранить безопасность нашей страны», — резюмировал Жапаров.

ИА REGNUM напоминает, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Таджикские военные активно использовали не только автоматы и пулемёты, но также гранатомёты и миномёты, и даже боевые вертолёты.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.

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