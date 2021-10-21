Владикавказ, , 15:48 — REGNUM В Северной Осетии подписаны указы о назначении заместителей председателя правительства. Среди назначенных вице-премьерами Александр Реутов, Алан Ужегов, Эльбрус Бокоев, Мурат Агузаров, Ирбек Томаев и Лариса Туганова.

Флаг Северной Осетии

При этом Томаев уже работал в должности запредседателя правительства, Также избавилась от приставки врио Туганова. Мурат Агузаров стал первым вице-премьером. Алан Ужегов, кроме того, наделен полномочиями представителя Северной Осетии при президенте РФ в Москве.

Напомним, в Северной Осетии происходит формирование нового правительства, предыдущее сложило свои полномочия перед вновь избранным главой республики Сергеем Меняйло.

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