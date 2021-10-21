Лондон, 21 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Минобороны Великобритании, комментируя сообщения о том, что британское правительство ведет переговоры о продаже Украине ракет Brimstone, заявило, что речь идет о сделке, которая была обнародована в июне 2021 года. Об этом 21 октября заявили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, а также подготовку личного состава военно-морских сил Украины и создание новых военных баз в Черном и Азовском морях. Кроме того, сделка предполагает покупку двух противоминных судов класса Sundown.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о поставках Великобританией ракет на Украину заявлял украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, британская сторона поможет Киеву оснастить корабли вооружением, соответствующим стандартам НАТО.

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