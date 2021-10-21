Кизел, Пермский край, 21 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В городе Кизеле Пермского края арестована территория местного рынка. Причиной стали долги по налогам, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

По данным ведомства, на исполнении находятся несколько производств в отношении компании «Кизеловский рынок». Объем задолженности составляет свыше 1,5 млн рублей.

Поскольку организация добровольно не исполняла финансовые обязательства, то приставам пришлось ходатайствовать об обременении собственности должника. В результате в судебном порядке на два земельных участка и пять зданий и сооружений наложен арест.

После оценки арестованного имущества недвижимость пустят с молотка, а вырученные деньги направят на погашение долга.