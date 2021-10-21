Подгорица, 21 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. К концу августа банки Черногории одобрили ссуды на общую сумму 3,53 миллиарда евро, увеличившись на 3,3 процента в месячном исчислении, сообщает центральный банк.

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По данным центрального банка, к концу августа по сравнению с тем же периодом прошлого года было одобрено на девять процентов больше кредитов.

Соотношение кредитов и депозитов на конец августа несколько снизилось по сравнению с июлем, а также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 0,88.

По кредитам наиболее востребованы кредиты со стороны нефинансового сектора и населения — 72,6 процента.