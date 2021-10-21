Белгород, 21 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Скульптуру «Кот учёный» установили в сквере возле Пушкинской библиотеки-музея в Белгороде. На территории нового общественного пространства продолжаются ремонтные работы, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе мэрии.

Https://www.beladm.ru/ «Кот учёный» в Белгороде

Фигуру кота, который сидит под деревом и читает сказки, придумал белгородский скульптор Борис Сергиенко. Бронзовое изваяние отлили в Смоленской области, вес скульптуры 500 килограммов. «Учёный кот» станет украшением сквера, работы в котором идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для горожан проложили пешеходные дорожки, смонтировали наружное освещение, выполнили озеленение, установили скамейки и урны. В скором времени строители завершат обустройство смотровой площадки и установят новую детскую игровую площадку.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Белгороде благоустроили 10 общественных пространств и 9 дворовых территорий.