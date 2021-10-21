Калининград, 21 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Федеральное правительство поддержит строительство Северного обхода в Калининградской области. Как передает корреспондент, об этом 21 октября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«И Северный обход, объездная дорога города Калининграда — мы сейчас реализуем уже второй этап Северного обхода. Заключили контракты на первый и второй подэтап. Готовы строить быстрее, у нас уже есть подрядчик, активно идут работы, — заявил Алиханов. — И если будет возможность поддержать нас и опережающим темпом в 2022 году, мы бы просили нас помочь. Нам дополнительно нужно 1 млрд 350 млн (рублей)».

Премьер-министр Михаил Мишустин отнёсся к просьбе благосклонно.

«Я поддержу это. Думаю, все поручения будут даны», — указал он.