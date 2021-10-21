Анкара, 21 октября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Послов десяти стран мира, включая главу диппредставительства США, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу, пригрозил выслать из Турции президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова 21 октября приводит телеканал Haberturk.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Почему эти десять послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело — давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу. Разве вы оставляете в ваших собственных странах убийц, террористов и бандитов?», — заявил Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из поездки по странам Африки.

Также он отметил, что послы этих стран всегда говорят о независимости своих судов, имея ввиду, по мнению Эрдогана, что турецкий суд является зависимым.

Отметим, ранее посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США призвали власти Турции освободить правозащитника Османа Кавалу, после чего турецкий МИД вызвал их послов и напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.