Белград, 21 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Одной из приоритетных задачей Сербии является углубление экономического сотрудничества с Евросоюзом, особенно с Германией, которая является одним из главных инвесторов в сербскую экономику и внешнеторговых партнёров. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 октября во время встречи с вице-спикером парламента Германии Клаудией Рот.

Predsednik.rs Александр Вучич

Собеседники констатировали, что Сербия за последние несколько лет осуществила большой экономический прорыв и продвижение в разных областях политической и общественной жизни. Эти факты Европейская комиссия отметила в своем последнем отчете, посвященном евроинтеграции Сербии.

Вучич и Рот также отметили, что правовое государство и зеленая экономика являются теми областями, над которыми Сербия должна дополнительно работать. При этом Германия готова более интенсивно помогать Белграду, чтобы ускорить процесс реформ в этих областях, говорится в сообщении пресс-службы президента Сербии по итогам его встречи с вице-спикером немецкого парламента.

Напомним, что Клаудия Рот в Сербии приняла участие в мероприятиях, посвященных памяти расстрелянных немецкими оккупантами сербов в городе Крагуевац 21 октября 1941 года.