Лондон, 21 октября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Подержанные автомобили подорожали в Великобритании на фоне дефицита электронных компонентов. Об этом сообщает Auto Trader Group.

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За прошлую неделю жители Великобритании потратили на приобретение подержанных машин на 25% больше по сравнению с прошлым годом.

Рост цен, по данным аналитиков Auto Trader Group, связан с растущим спросом на машины, а также с нехваткой моделей в дилерских центрах. Нехватка автомобилей привела к тому, что годовалые подержанные модели оказались дороже новых.

«Мы не ожидаем замедления роста цен в ближайшее время», — сообщил руководитель отдела аналитики Auto Trader Group Ричард Уокер.

Ранее стало известно, что по итогам 2021 года компания Renault выпустит минимум на 300 тыс. автомобилей меньше от планируемого уровня.

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